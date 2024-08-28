У жителя Бурятии взыскали стоимость проданного автомобиля

Житель Муйского района Бурятии, будучи подвергнутым административному наказанию, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом после совершения преступления он продал машину, за рулём которой сидел.Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, его оштрафовали на 200 000 рублей. Кроме того, у него конфисковали 150 000 рублей, эта сумма соответствует стоимости проданного автомобиля, при этом стоимость иномарки установлена на основании заключения эксперта. Проданная машина осталась у нового владельца.Приговор не вступил в законную силу.