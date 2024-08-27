В Бурятии некачественные продукты будут скармливать скоту

С осени вводятся новые правила
С 1 сентября некачественные продукты будут перерабатываться в корм для скота, сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии.
- Согласно новым ветеринарным правилам продукты с недопустимыми для потребления человеком показателями будут направляться на утилизацию и использоваться в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Продукты будут проверять по внешнему виду, бактериальной обсеменённости, а также наличию определённых типов микрофлоры, - сообщили в управлении.
Согласно экспертам, использование отходов в производстве кормов - общепринятая практика, которая безопасна благодаря температурной обработке.
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