В Бурятии некачественные продукты будут скармливать скоту

С 1 сентября некачественные продукты будут перерабатываться в корм для скота, сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии.- Согласно новым ветеринарным правилам продукты с недопустимыми для потребления человеком показателями будут направляться на утилизацию и использоваться в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Продукты будут проверять по внешнему виду, бактериальной обсеменённости, а также наличию определённых типов микрофлоры, - сообщили в управлении.Согласно экспертам, использование отходов в производстве кормов - общепринятая практика, которая безопасна благодаря температурной обработке.