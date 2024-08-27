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В Бурятии рассказали о пользе мёда

В Бурятии рассказали о пользе мёда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лакомство обладает массой полезных свойств

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали о полезных свойствам мёда. Продукт содержит натуральные сахара (80%), воду (18%), пыльцу и белок. Поэтому мёд считается природным источником энергии.

Продукт богат антиоксидантами. К ним относятся ферменты и соединения, такие как флавоноиды и органические кислоты. По словам специалистов, антиоксиданты способствуют уменьшению риска сердечных приступов, инсультов, поддержанию остроты зрения, уменьшению воспаления в организме, сохранению молодости.

- Мёд положительно влияет на уровень холестерина. Употребление даже небольшого количества мёда способствует снижению уровня «плохого» холестерина, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, лакомство оказывает антибактериальный, противогрибковый эффект. «Переваривая нектар, пчелы насыщают мёд ферментами, которые препятствуют развитию бактерий», -добавили в Роспотребнадзоре.

Также мёд помогает победить простуду: «Всем известно, что мёд – лучшее лекарство при гриппе. Кроме того, он уменьшает раздражение от кашля и боль в горле (конечно, при условии, что у вас нет аллергии на мёд)», - отметили в управлении.

Ещё мёд улучшает пищеварение. В состав продукта входят до шести видов лактобацилл и четыре вида бифидобактерий.

Он укрепляет иммунную систему: «Мёд стимулирует производство иммунных клеток. Достаточно ежедневно съедать одну столовую ложку этого продукта, чтобы повысить защитные функции организма», подчеркнули в Роспотребнадзре.

Кроме того, исследования показали, что замена сахара мёдом может предотвратить увеличение веса (конечно, если потреблять продукт умеренно), а также снизить уровень сахара и триглицеридов в крови. Ещё одно исследование показало, что свежий мёд способен активировать гормоны, которые подавляют аппетит, подытожили в управлении. 

мёд Роспотребнадзор

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