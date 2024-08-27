27 августа

26 августа

Популярное

Сдать анализ на бешенство при поездке за границу можно на ветстанциях Иркутской области

Сдать анализ на бешенство при поездке за границу можно на ветстанциях Иркутской области
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для ввоза животных вводятся новые требования

Анализ на антитела к вирусу бешенства у домашних животных при вывозе питомцев в страны Евросоюза с 16 сентября станет обязательным. Это связано с внесением поправок в исполнительный регламент Евросоюза. Об этом рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Такие исследования проводятся для вывоза животных не только в ЕС, но и в другие страны, требующие данное тестирование: Турция, Китай, Израиль, США, Япония, Корея, ОАЭ, Катар, Маврикий, Сингапур. Речь идёт о некоммерческом перемещении собак, кошек и хорьков. При этом возраст питомца должен быть не менее 4 месяцев. Животное обязательно должно быть чипировано, сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Европейский союз обновил и список лабораторий, которые могут проводить исследование на определение титра антител к вирусу бешенства для ввоза на свою территорию домашних животных. В данный список, размещённый на официальном сайте ЕС, вошла референтная лаборатория по бешенству и BSE ФБГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ г. Владимир), филиал которого функционирует и в Иркутской области. Забор анализов на бешенство у животных осуществляют все наши подведомственные учреждения. Для этого необходимо обратиться на станцию по борьбе с болезнями животных по месту жительства, - отметил Сергей Шевченко.

Анализ проводится не ранее, чем через 30 дней после последней вакцинации от бешенства и за 2 месяца до окончания срока действия вакцины. Обязательно наличие ветеринарного паспорта животного, причём такие данные, как ФИО владельца, кличка и порода животного, должны быть заполнены на английском языке.
Иркутская область бешенство собаки путешественники Европа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске появились дорожные камеры возле железнодорожных переездов
В Иркутске появились дорожные камеры возле железнодорожных переездов
Общество, 27.08.2024
Камеры следят за водителями, которые проигнорировали «красный» 
В Бичурском районе Бурятии завершают ремонт моста
В Бичурском районе Бурятии завершают ремонт моста
Общество, 27.08.2024
Переправа связывает несколько населённых пунктов
В Бурятии осуждённые помолились святой Анастасии
В Бурятии осуждённые помолились святой Анастасии
Общество, 27.08.2024
В исправительном учреждении прошёл молебен Анастасии Узорешительницы
В Бурятии рассказали о пользе мёда
В Бурятии рассказали о пользе мёда
Общество, 27.08.2024
Лакомство обладает массой полезных свойств 
Лесхоз в Бурятии выращивает 2 млн сеянцев сосны
Лесхоз в Бурятии выращивает 2 млн сеянцев сосны
Общество, 27.08.2024
В республике действуют 17 питомников
Офицеру из Забайкалья присвоили звание Героя России
Офицеру из Забайкалья присвоили звание Героя России
Общество, 27.08.2024
Полковник Доржи Чимитов спас свой отряд в зоне СВО
В Улан-Удэ построят два новых путепровода
В Улан-Удэ построят два новых путепровода
Общество, 27.08.2024
Проекты подготовят до конца года
Уроженка Забайкалья стала известной художницей за рубежом
Уроженка Забайкалья стала известной художницей за рубежом
Общество, 27.08.2024
Туяна Чимитова планирует в недалёком будущем попасть на крупные выставки в других странах, а также привезти картины в Улан-Удэ 
По Улан-Удэ ходят 17 человек с бензопилами
По Улан-Удэ ходят 17 человек с бензопилами
Общество, 27.08.2024
Они «причёсывают» весь город 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^