Сдать анализ на бешенство при поездке за границу можно на ветстанциях Иркутской области

Анализ на антитела к вирусу бешенства у домашних животных при вывозе питомцев в страны Евросоюза с 16 сентября станет обязательным. Это связано с внесением поправок в исполнительный регламент Евросоюза. Об этом рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.Такие исследования проводятся для вывоза животных не только в ЕС, но и в другие страны, требующие данное тестирование: Турция, Китай, Израиль, США, Япония, Корея, ОАЭ, Катар, Маврикий, Сингапур. Речь идёт о некоммерческом перемещении собак, кошек и хорьков. При этом возраст питомца должен быть не менее 4 месяцев. Животное обязательно должно быть чипировано, сообщили в пресс-службе правительства региона.- Европейский союз обновил и список лабораторий, которые могут проводить исследование на определение титра антител к вирусу бешенства для ввоза на свою территорию домашних животных. В данный список, размещённый на официальном сайте ЕС, вошла референтная лаборатория по бешенству и BSE ФБГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ г. Владимир), филиал которого функционирует и в Иркутской области. Забор анализов на бешенство у животных осуществляют все наши подведомственные учреждения. Для этого необходимо обратиться на станцию по борьбе с болезнями животных по месту жительства, - отметил Сергей Шевченко.Анализ проводится не ранее, чем через 30 дней после последней вакцинации от бешенства и за 2 месяца до окончания срока действия вакцины. Обязательно наличие ветеринарного паспорта животного, причём такие данные, как ФИО владельца, кличка и порода животного, должны быть заполнены на английском языке.