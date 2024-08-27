В Бурятии осуждённые помолились святой Анастасии

В лечебно-исправительное учреждение №5 в Бурятии посетил настоятель храма святителя Николая архиепископа Мирликийского села Мухоршибирь, иерей Максим Соболев.В храме учреждения провели молебен Анастасии Узорешительницы. Во время молебна священнослужитель читал молитвы и рассказывал о жизни и чудесах святой Анастасии, а осуждённые могли присоединиться к молитве и попросить у святой помощи в своей жизни.С помощью мероприятие у осуждённых была возможность обратиться к святой Анастасии за помощью и поддержкой, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.