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В Бурятии осуждённые помолились святой Анастасии

В Бурятии осуждённые помолились святой Анастасии
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
В исправительном учреждении прошёл молебен Анастасии Узорешительницы

В лечебно-исправительное учреждение №5 в Бурятии посетил настоятель храма святителя Николая архиепископа Мирликийского села Мухоршибирь, иерей Максим Соболев.

В храме учреждения провели молебен Анастасии Узорешительницы. Во время молебна священнослужитель читал молитвы и рассказывал о жизни и чудесах святой Анастасии, а осуждённые могли присоединиться к молитве и попросить у святой помощи в своей жизни.

С помощью мероприятие у осуждённых была возможность обратиться к святой Анастасии за помощью и поддержкой, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
осужденные религия

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