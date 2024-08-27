В Бурятии осуждённые помолились святой Анастасии

В исправительном учреждении прошёл молебен Анастасии Узорешительницы
В лечебно-исправительное учреждение №5 в Бурятии посетил настоятель храма святителя Николая архиепископа Мирликийского села Мухоршибирь, иерей Максим Соболев.
В храме учреждения провели молебен Анастасии Узорешительницы. Во время молебна священнослужитель читал молитвы и рассказывал о жизни и чудесах святой Анастасии, а осуждённые могли присоединиться к молитве и попросить у святой помощи в своей жизни.
С помощью мероприятие у осуждённых была возможность обратиться к святой Анастасии за помощью и поддержкой, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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