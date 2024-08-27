В Бичурском районе Бурятии завершают ремонт моста

В Ара-Кирети Бичурского района в этом году завершат ремонт моста, сообщили министерстве транспорта Бурятии.Старый аварийный мост заменили на грунтозасыпной мост из металлических гофрированных конструкций диаметром три метра. Сейчас идут работы по уплотнению земляного полотна, после чего мостовики приступят к укреплению бетонном откосов насыпи. Протяжённость искусственного сооружения составляет 23,6 м. Объект расположен на 92 км региональной автодороги Мухоршибирь – Бичура - Кяхта.Автомобильный мост через реку Ара-Киреть связывает несколько населённых пунктов Бичурского района с муниципальным центром и обеспечивает транспортную доступность крестьянских хозяйств.Проект также предусматривает нанесение разметки и установку дорожных знаков.- Все работы выполняются в соответствии с графиком, завершить их планируют к концу 2024 года, - подытожил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.