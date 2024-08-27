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В Иркутске появились дорожные камеры возле железнодорожных переездов

В Иркутске появились дорожные камеры возле железнодорожных переездов
Общество,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Камеры следят за водителями, которые проигнорировали «красный»

В Ленинском округе Иркутска и селе Смоленщина начали свою работу комплексы автоматической фиксации правонарушений на железнодорожных переездах, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.

Видеокамеры фиксируют нарушения требований сигналов светофора на железнодорожных путях, расположенных в районе строения №7 по улице Трактовой областного центра, а также в селе Смоленщина Иркутского района - перегон «Кая - Гончарово».


За проезд на запрещающий сигнал светофорной секции через железнодорожный проезд водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок до 6 месяцев. При фиксации нарушения комплексом автоматической фиксации - штраф также составит 5 тысяч рублей.

Вместе с тем, подобные действия могут привести к дорожно-транспортному происшествию, столкновению с локомотивом, травмированию и гибели находящихся в автомобиле людей.

Иркутская область железнодорожные переезды ГИБДД ПДД

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