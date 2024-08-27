В Иркутске появились дорожные камеры возле железнодорожных переездов





В Ленинском округе Иркутска и селе Смоленщина начали свою работу комплексы автоматической фиксации правонарушений на железнодорожных переездах, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.Видеокамеры фиксируют нарушения требований сигналов светофора на железнодорожных путях, расположенных в районе строения №7 по улице Трактовой областного центра, а также в селе Смоленщина Иркутского района - перегон «Кая - Гончарово».За проезд на запрещающий сигнал светофорной секции через железнодорожный проезд водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок до 6 месяцев. При фиксации нарушения комплексом автоматической фиксации - штраф также составит 5 тысяч рублей.Вместе с тем, подобные действия могут привести к дорожно-транспортному происшествию, столкновению с локомотивом, травмированию и гибели находящихся в автомобиле людей.