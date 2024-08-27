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Медведь погнул аншлаг в заказнике в Бурятии

Медведь погнул аншлаг в заказнике в Бурятии
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Аншлаг обозначает границы заказника

Госинспектор БУ «Бурприрода» Баир Эрдынеев в ходе рейда в Кондо-Витимском заказнике в Еравнинском районе Бурятии проверил эффективность биотехнических мероприятий. На солонцах, судя по следам, с удовольствием напитываются минеральными веществами лоси, изюбри, кабаны и другие дикие животные.

Также он проверил наличие аншлагов, обозначающих границы особо охраняемой природной территории регионального значения.

- Нарушений не обнаружено, единственное медведь погнул немного один аншлаг, - сообщили в Бурприроде.


Площадь Кондо-Витимского заказника составляет более 40 тысяч гектаров. Заказник располагается в Еравнинском районе в 50 км от села Телемба. Природный комплекс занимает приустьевый участок реки Конда - правого притока реки Витим.

Здесь обитают 212 видов птиц и 60 видов млекопитающих. Объектами особой охраны на территории заказника - ценные объекты животного мира: лось, изюбр, косуля, кабан, кабарга, колонок, горностай, заяц, глухарь, тетерев.


заказники дикие животные

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