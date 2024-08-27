Медведь погнул аншлаг в заказнике в Бурятии









Госинспектор БУ «Бурприрода» Баир Эрдынеев в ходе рейда в Кондо-Витимском заказнике в Еравнинском районе Бурятии проверил эффективность биотехнических мероприятий. На солонцах, судя по следам, с удовольствием напитываются минеральными веществами лоси, изюбри, кабаны и другие дикие животные.Также он проверил наличие аншлагов, обозначающих границы особо охраняемой природной территории регионального значения.- Нарушений не обнаружено, единственное медведь погнул немного один аншлаг, - сообщили в Бурприроде.Площадь Кондо-Витимского заказника составляет более 40 тысяч гектаров. Заказник располагается в Еравнинском районе в 50 км от села Телемба. Природный комплекс занимает приустьевый участок реки Конда - правого притока реки Витим.Здесь обитают 212 видов птиц и 60 видов млекопитающих. Объектами особой охраны на территории заказника - ценные объекты животного мира: лось, изюбр, косуля, кабан, кабарга, колонок, горностай, заяц, глухарь, тетерев.