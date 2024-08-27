Более 130 молодых педагогов начнут свою работу в школах Забайкалья





26 августа в Забайкальском крае стартовала традиционная августовская конференция, которая ежегодно собирает на своих площадках педагогов учреждений образования региона.Педагоги обсуждают вопросы повышения качества образования, развитие цифровой образовательной среды, реализацию проекта «Точка роста» и многое другое. Поздравил в преддверии начала нового учебного года педагогов губернатор Забайкалья Александр Осипов.- Каждый из нас понимает, что перед образованием, как и перед всей страной сейчас стоят совершенно новые задачи. Мир меняется, страна меняется – мы должны проанализировать свои ошибки – изменить подход к воспитанию и формированию личности. Мы должны вырастить честных, справедливых, жертвенных, активных и созидательных людей. В это обязаны вложиться все – от учителя в отдельной малокомплектной школе, до преподавателей в региональных и федеральных вузах, - сказал Александр Осипов.Он добавил, что правительство региона сфере образования уделяет особое внимание. Это касается как самого образовательного процесса, функционирования каждого учреждения, так и вопросов повышения заработной платы бюджетников. Он особо отметил, что в этом году в школы региона пришли 132 молодых педагога.С приветственным словом к педагогам обратилась директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Лариса Фальковская.- Очень важно формировать положительный школьный климат, создавать психологически безопасную образовательную среду, учесть данные аспекты сейчас, при разработке и актуализации региональных планов. Уважаемые коллеги, мы со своей стороны готовы вместе продолжать работу, помогать привлекать наших федеральных специалистов в обеспечение помощи системе образования Забайкальского края. В преддверии нового учебного года желаем вам здоровья, сил, терпения, успехов на благо наших детей и нашей страны, нашей России, - сказала Лариса Фальковская.Александр Осипов вручил знаки отличия в связи с присвоением званий «Заслуженный учитель Забайкальского края» и «Заслуженный работник образования Забайкальского края», благодарственные письма губернатора.В течение двух дней конференции педагоги Забайкалья обсудят вопросы воспитания детей и молодёжи как основного ресурса сохранения и укрепления традиционных для России духовно-нравственных ценностей, развитие единой модели военно-патриотического воспитания, реализацию мероприятий в рамках проведения Года Семьи в России, введение новых учебных предметов, сообщили в пресс-службе правительства региона.