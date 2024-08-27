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Иркутской области завершилась природоохранная олимпиада

Иркутской области завершилась природоохранная олимпиада
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В ней участвовали 1200 подростков

На берегу Байкала у села Сахюрта Ольхонского района Иркутской области завершилась природоохранная олимпиада. Мероприятие проводились в детском оздоровительном лагере «Маломорский», сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на протяжении всего лета организовывали и проводили три этапа первой региональной олимпиады – для всех смен воспитанников лагеря.

Очередной этап первой региональной олимпиады школьников по охране природы, в которой приняли участие более 400 детей из Иркутской области, состоялся с 22 по 25 августа. Дети из третьей смены традиционно участвовали в конкурсе рисунков на тему «Природа родного края», слушали лекции об ООПТ России и Байкальского региона, узнавали новое о реликтах и эндемиках Прибайкальского национального парка, играли в эколого-просветительские игры и, конечно, участвовали в самой олимпиаде. В программе мероприятий были и новинки.

- Качественное отличие олимпиады для 3 смены от двух предыдущих заключалось в том, что к нашему мероприятию подключилась «РТ-НЭО Иркутск», включив в Олимпиаду ещё три экологических номинации: конкурс рисунка «Сохраним живую планету», Конкурс поделок из вторсырья и Конкурс эссе о переработке отходов. Дети приняли новшества с воодушевлением! Победители олимпиады получили дипломы, подписанные министром образования Иркутской области М.А. Парфёновым. Все победители и призёры получили подарки от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и «РТ-НЭО Иркутск», - уточнила начальник отдела экопросвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Козлова.

Ежегодно в лагере «Маломорский» отдыхают и оздоравливаются свыше 1200 детей в течение трёх летних смен. Большинство ребят — из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных и неполных семей, из семей участников СВО; есть дети, состоящие на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и опекаемые, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Иркутская область олимпиада школьники Байкал

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