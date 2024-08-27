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В природном парке в Забайкалье появится 11-километровая экотропа

В природном парке в Забайкалье появится 11-километровая экотропа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также предполагается создание маршрута для детей

В природном парке «Ивано-Арахлейский» в Забайкальском крае появится эколого-туристическая тропа «Ундугун». Запланировано увеличение протяжённости имеющейся экотропы до 11 километров, создание визит-центра и маршрута для детей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В 2025-2026 годах в Забайкалье планируется создать четыре новых туристических тропы. Одна из них - «Ундугун», на территории самой посещаемой рекреационной зоны Забайкальского края - природного парка «Ивано-Арахлейский».

Проект предполагает благоустройство имеющейся экотропы и увеличение её протяжённости на 9 километров на озере Ундугун. Таким образом, протяжённость маршрута составит 11 километров.

- Также планируется создание визит-центра, это необходимо для организации и регулирования туристического потока на такой обширной территории. Кроме этого, здесь раскинется 2 километра детской тропы с интерактивными площадками для посетителей с детьми от 3 лет. На протяжении маршрута будут установлены лавочки, беседки, навесы, фотозоны, детские комплексы, сцены обзорной вышки, аншлаги, информационные стенды, санзоны, в том числе для маломобильных граждан, - рассказала замминистра экономики Юлия Иванова.

Забайкальский край туризм экология

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