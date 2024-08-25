В Улан-Удэ волонтёрам пришлось во второй раз забрать собаку из семьи



- У нас уже был опыт неудачного пристроя Тайги, когда её отдали обратно. Да, иногда так бывает – и мы всегда к этому готовы и предупреждаем, что лучше вернуть животное, чем оставить на произвол судьбы, – рассказали прошлым летом на официальной странице организации во «ВКонтакте».



Спустя год одна из представителей фонда заехала просто повидать собачку по пути домой.



- Тайга уже не виляла хвостиком, а прижимала хвост и уши и пряталась в своей будке. Она очень сильно похудела и стала больше похоже на тех собак, которых мы спасаем, нежели на ту, которая счастлива в семье, – отметили волонтёры.





В итоге подопечную они решили забрать. Хозяева, кстати, не возражали.



- Сказали, что она им больше не нужна. Вот так вот всё просто. Что случилось за этот год и почему Тайга вдруг стала так нелюбима, мы уже не стали уточнять. Сейчас она на передержке – восстанавливается, набирает вес, снова задорно машет хвостиком и радуется любому вниманию и ласке. Надеемся, что когда-то она всё-таки будет счастлива, – заявили в организации.



Желающих забрать животное себе и подарить ему настоящую семью просят связаться с зоозащитниками по телефону, указанному в группе vk.com/sobakaluck.

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» ищут хозяев для подопечной по кличке Тайга. Собака обрела дом летом 2023-го. До этого её уже забирала одна семья, но в итоге четвероногое вернули волонтёрам. Ребята не сомневались, что теперь-то всё точно сложится.