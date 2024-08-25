25 августа

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Было – стало: новый Цогчен дуган Иволгинского дацана

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соборный храм станет самым крупным среди дацанов Сангхи России

6 сентября в Иволгинском дацане пройдёт Рамнай — освящение нового Цогчен дугана «Цагаалха». Соборный храм станет самым крупным среди дацанов Сангхи России, его размеры 36х32 метра. Возведение дугана было начато 14 апреля 2013 года

Вашему вниманию — этапы строительства нового главного храма дацана.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 и 7 сентября в Иволгинском дацане пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 260-летию Института Пандито Хамбо Лам и освящению нового Цогчен дугана.

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БылоСтало хронограф Улан-Удэ

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