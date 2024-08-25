25 августа

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Лама из Бурятии рассказал, как остановить стихийные бедствия и отвадить нехорошее

Лама из Бурятии рассказал, как остановить стихийные бедствия и отвадить нехорошее
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом помогают особые массовые ритуалы

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал в соцсетях, как остановить лесные пожары или другие стихийные бедствия. Они, по словам буддийского священнослужителя, формируются за долгий период и проявляются при совокупности самых разных факторов.

- Этим вопросом применительно к нашему Курумканскому району я стал интересоваться сравнительно недавно, когда начал пробовать писать прогнозы на год, – поведал лама на официальной странице дацана во «ВКонтакте». – Исходя из него я предполагаю те или иные события, бедствия и далее планирую определённые ритуалы на зиму, весну и начало лета, которые могли бы предотвратить или смягчить нехорошее.

Как отмечает Олег Намжилов, в природе уже созданы и задействованы некие энергии и силы, отражающиеся на повседневной жизни, погоде, природе и прочем.

- И, в принципе, уже поздно что-либо делать для изменения ситуации. Но есть очень маленький шанс, что с помощью ритуалов эти негативные силы удастся смягчить, а кое-какие – и предотвратить. Я назначаю их на каждый месяц, – продолжает настоятель «Гандан Ше Дувлин». – К примеру, раньше, до 2021 года, мы не проводили ритуалы подношения и задабривания для божеств Огня. Но с каждым годом стали назначать и устраивать такие всё чаще.

Для недопущения пожаров и засух лама считает очень полезным именно этот обряд. Он, как и обращение к божествам воды, призван уменьшить вероятность смертей и материальный ущерб от водной и огненной стихий.

- Бывали случаи, когда люди тонули и тела долго не могли найти. Но после подношения «Луусад» их обнаруживали. Очень важными в защите местности от всяких катаклизмов являются также большие ежегодные хуралы. Большие объекты – дуганы, субурганы, статуи Будд, возводимые народом, тоже хорошо гармонизируют энергетику окружающего пространства. Чистота помыслов и соблюдение всех канонов священнослужителями закладывают необходимую силу для противодействия негативным энергиям, – считает настоятель дацана.

Важно, чтобы на подобных мероприятиях было много народа, руководителей и представителей местной власти.

- Например, проводится ритуал в каком-нибудь селе по предварительному согласованию с главой и народ о нём проинформировали. Но на сам ритуал людей пришло мало, да и глава отсутствовал. Тогда заложенная сила противодействия от священнослужителей уже не будет обладать тем максимумом, который мог бы быть. И так шанс был маленький, а тут его ещё уменьшили, – подчеркнул Олег Намжилов.

Если все причины «собрались» и все энергии сформировались, то ничего уже не способно это изменить, добавил он. Однако всегда есть место чуду.

- Множество людей, в унисон молящихся об одном вместе с руководителями, обладают огромной духовной силой, которую не объяснить обычной логикой. Бывали случаи, что такие молебны они проводили сами, без священнослужителей и, тем не менее, они помогали – желаемое наступало, – пояснил Намжилов. – На моей памяти – много случаев, когда мы совместно молились с главами при большом стечении народа, и в те годы природных бедствий не было или случались они гораздо реже.

В качестве примера лама привёл возведение ступы Намжилмы (Будды Долголетия), после которого несчастных случаев, сенсационных убийств и прочего в районе почти не стало.

- А те люди, которые своими руками помогали в её строительстве, сумели выжить в разных очень опасных ситуациях, – утверждает он. – Если карму мы не можем понять, не можем объединиться на нескольких больших молебнах, то некого винить, кроме себя. Помнится, когда я впервые написал прогноз на год, пришлось выслушать, прочитать самые разные комментарии. Один был особенно резким и грубым – меня называли, мягко говоря, пессимистом, что я вижу мир только в чёрных тонах. Это был февраль-март. А через полмесяца-месяц объявили пандемию (коронавируса – прим.)

По мнению Еши Намжил ламы, люди сами своим невежеством, алчностью и злобностью создают демонов тонкого мира и негативные энергии, которые потом возвращаются в виде катаклизмов, эпидемий и прочих бедствий.
 
- Понимая, что очень мало шансов для улучшения ситуации, всё равно нужно стараться сделать всё возможное каждому из нас на своём месте и доступными средствами. Мы можем отрицать духов, божеств или не отрицать, но уважать своих предков и их традиции, желания народа необходимо. Если большая группа людей или духовное лицо приглашают вместе помолиться, значит, что-то может произойти в ближайшие месяцы или год, – заявил Олег Намжилов. – Если сходить на совместный молебен, «потеряв» час-два, хуже от этого не станет, а шанс изменить это что-то на лучшее уже появится. Таков мой ответ.

Возрастное ограничение – 12+ 
лама буддизм стихийные бедствия

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