В Бурятию продолжают упорно ехать из-за границы

За первые шесть месяцев 2024 года – с января по июнь включительно – миграционный приток в Бурятии составил 584 человека. Приехавших в республику было больше (16 542), чем тех, кто покинул её (15 958), рассказали в Бурятстате.Переезжали люди преимущественно из одного муниципального образования РБ в другое (10 529). В другие субъекты РФ за это время перебрались 4816 человек, а прибыло оттуда 4803.Некоторые наши земляки выбирали для ПМЖ иностранные государства. За границу отправилось 613 жителей республики, в том числе 464 – в СНГ и 149 – в другие страны. Зато вернулось из-за рубежа 1210 (1054 и 156 соответственно).