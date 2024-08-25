25 августа

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Жители Бурятии не хотят получать пенсии цифровыми рублями

Жители Бурятии не хотят получать пенсии цифровыми рублями
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Многие уже собрались писать отказы от таких выплат

В соцсетях и мессенджерах ходят упорные слухи, что с сентября пенсии якобы будут выплачивать цифровыми рублями. Они дошли и до жителей Бурятии. Многие уже задаются вопросом, как написать отказ от таких выплат.
 
Эту информацию опровергли в Нацбанке РФ. Оказалось, что она не соответствует действительности и никакие заявления об отказе подавать никуда не нужно.
 
- Сейчас продолжается пилотное тестирование цифровых рублей. Банк России предполагает, что в массовый оборот они войдут не ранее второй половины 2025 года. А самое главное, это будет добровольным выбором каждого человека. Если кто-то не захочет пользоваться цифровыми рублями, то просто не станет открывать себе счёт, – приводит комментарий Нацбанка «Бурятия-инфо 24/7».
 
То, что с сентября деньги пенсионерам не будут выдавать в новой форме национальной валюты, подтверждают и федеральные СМИ. Открывать цифровые кошельки после введения в обращение цифрового рубля россиян не обяжут. Кстати, информацию, что пенсии переведут в цифровую форму, глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергала ещё год назад, напоминает ТАСС.
 
- В последнее время появилось довольно много разных слухов – например, что цифровые рубли заменит наличные или что пенсии будут платить только в них. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, а дополняет. Это ещё один из способов расчёта, – заявила тогда Набиуллина.

С августа 2023 года регулятор проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Тестируется открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи, а также оплата покупок и услуг по QR-коду.

Поводом для появления очередных фейков стала новость о грядущем расширении проекта по пилотированию цифрового рубля. В Центробанке отмечают, что соответствующий запрос есть от граждан и бизнеса.
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