25 августа

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Стало известно, какую бытовую технику и гаджеты покупают жители бедные и богатые в Бурятии

Стало известно, какую бытовую технику и гаджеты покупают жители бедные и богатые в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городах и сёлах одинаково востребованы смартфоны, стиралки и телевизоры

Любопытное исследование представили недавно в Бурятстате. Там рассказали, какую бытовую технику, электронику и другие так называемые товары длительного пользования покупают жители республики. Это зависит от места проживания той или иной семьи, её доходов и наличия детей.

В ушедшем 2023 году на 100 домохозяйств в Бурятии приходилось примерно 114 холодильников, 96 электрических плит, 148 телевизоров, 107 электропылесосов, 136 персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов, 268 мобильных телефонов и смартфонов и 64 легковых автомобиля.

При этом у жителей городов оказалось вдвое больше посудомоечных машин. Они также активнее приобретают варочные панели (в 1,6 раза) и микроволновки (в 1,2). Зато сельчане обошли горожан по числу духовых шкафов (в 1,9 раза) и морозильных камер (в 1,3). Среди тех и других одинаково востребованы газовые и электрические плиты, стиральные машины, телевизоры, мобильные телефоны и смартфоны.

В семьях с ребятишками до 16 лет в 2,3 раза больше «радионянь», смарт-часов, фитнес-браслетов, «умных» очков и электронных книг, чем в бездетных – как и ноутбуков и планшетов (в 1,4 раза) и персональных компьютеров (в 1,3). У вторых, как правило, чаще встречаются домашние кинотеатры (в 3,2 раза) и медиаплееры (в 1,9).
 
У обеспеченных жителей республики – в отличие от тех, кто беднее – в 2,4 раза больше кухонных комбайнов и в 1,6 – легковых автомобилей. Они пользуются и другими дорогостоящими предметами длительного пользования – посудомоечными машинами, кондиционерами, фотоаппаратами и видеокамерами.
техника гаджеты Бурятстат

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