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В Бурятии у любителя пьяной езды конфисковали деньги за проданное авто

В Бурятии у любителя пьяной езды конфисковали деньги за проданное авто
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобиль оставлен за покупателем - новым законным владельцем

В Бурятии осудили мужчину, который будучи подвергнутым административному наказанию за пьяную езду, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После преступления он, пытаясь избежать неизбежной конфискации авто, продал его.

Ему было назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Кроме того, у него конфискована сумма средств в 150 тысяч рублей, соответствующая стоимости проданного автомобиля. Стоимость машины установлена на основании заключения эксперта. Автомобиль оставлен за покупателем - новым законным владельцем.

- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Муйского районного суда Бурятии.
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