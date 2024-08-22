В Бурятии у любителя пьяной езды конфисковали деньги за проданное авто

В Бурятии осудили мужчину, который будучи подвергнутым административному наказанию за пьяную езду, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После преступления он, пытаясь избежать неизбежной конфискации авто, продал его.Ему было назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Кроме того, у него конфискована сумма средств в 150 тысяч рублей, соответствующая стоимости проданного автомобиля. Стоимость машины установлена на основании заключения эксперта. Автомобиль оставлен за покупателем - новым законным владельцем.- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Муйского районного суда Бурятии.