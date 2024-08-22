В Прибайкальском нацпарке наступил «мусорный пик» летнего сезона

Сезонное увеличение количества отходов отмечают государственные инспекторы участковых лесничеств ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области. Только с острова Ольхон в июле было вывезено более 14 тонн неперерабатываемых фракций, а в первые две декады августа поток отходов остаётся стабильно высоким.Традиционно, мусор с туристических маршрутов вывозится по мере накопления. В Прибайкальском участковом лесничестве (маршруты «Сухое озеро» и «Большое Голоустное — урочище Подкамень», «Бакланий камень» — деревня Бугульдейка») ещё в июне этого года потребность в транспортировке накопленных отходов возникала раз в две недели. А в начале третьей декады августа здесь вынуждены вывозить мусор трижды в неделю, и к настоящему моменту с начала лета уже направлено на утилизацию более 60 кубометров.В Листвянском лесничестве только со старта Большой Байкальской тропы в Листвянке с начала тёплого сезона уже вывезено и утилизировано более 12 кубометров смешанного мусора, что сравнимо с объёмами отходов в предыдущие годы. Островное лесничество, расположенное на острове Ольхон (маршруты «Север острова Ольхон», «Юг острова Ольхон», «Сарайский пляж»), в тёплый сезон ежемесячно вывозит отходы тоннами. Но июльский рекорд 2021 года – 17 000 килограммов за месяц, в этом году не побит: за весь седьмой месяц года с турмаршрутов острова собрано и увезено на материковый полигон 14 060 килограммов смешанного мусора.В «Заповедном Прибайкалье» напомнили посетителям национального парка, что санитарными зонами оборудованы те маршруты и локации Прибайкальского национального парка, где возможно их полноценное обслуживание. Накопление и вывоз твёрдых и жидких отходов требуют использования транспорта, который может нанести ущерб заповедным флоре и почвам, поэтому в отдельных случаях весь образующийся мусор следует забирать с собой. Например, на Большой Байкальской тропе санитарные зоны расположены в начале и в конце маршрута, а в лесу между остановкой электропоезда «Тёмная Падь» и деревней Старая Ангасолка и вовсе нет урн, так как маршрут исключительно пешеходный и грузовой транспорт на таком треке недопустим – тропинку и кострища очищают еженедельно вручную.Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды отмечают, что посетители Прибайкальского национального парка активно используют возможность раздельного сбора отходов (РСО), которая появилась у них в 2022 году. С момента появления специализированных площадок на Сарайском пляже, Большой Байкальской тропе, Сухом озере и КПП «Буругер» было собрано более 4 300 килограммов стекла, пластика и металла.