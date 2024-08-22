В Бурятии жители улуса и сотрудники организаций объединились для уборки леса

В Селенгинском районе Бурятии неравнодушные жители улуса Тохой, сотрудники организаций ООиОД Селенгинского лесничества и АУРБ «Селенгинский лесхоз», а также работники администрации Селенгинского района провели субботник «Чистый лес», направленный на уборку лесного участка. Вооружившись перчатками и мешками для мусора, участники субботника тщательно убрали территорию леса.- Мы с пользой провели время, работа принесла удовлетворение. Субботник показал, что у нас живут люди, любящие свой район и его окрестности. Всем нам хочется видеть их чистыми и ухоженными. Каждый из нас внёс свой посильный вклад для наведения и поддержания санитарного порядка на территории леса, ведь в наших интересах и в наших силах сберечь окружающую нас природу. Хотелось бы обратиться к тем, кто отдыхает в этом лесу. Не оставляйте мусор. Наводите после своего отдыха в лесу порядок, - поделилась Ольга Аксенова, участковый лесничий ООиОД Селенгинского лесничества.Акция проходила в квартале № 8, охватывающем площадь в 4 гектара. В общей сложности была вывезена значительная часть мусора — два полных УАЗа, что составляет примерно 8 куб. м. Об этом рассказали в администрации района.