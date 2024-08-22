Названы даты каникул для школьников в новом учебном году

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило даты каникул на 2024-2025 учебный год. Учебный год начнётся позже обычного и будет включать более продолжительные каникулы.Так, новый учебный год начнётся 2 сентября, а не 1 сентября, как обычно. Министерство просвещения приняло это решение, основываясь на календарном плане.продлятся восемь дней: с 28 октября по 4 ноября 2024 года. Школьники вернутся к занятиям во вторник, 5 ноября.будут особенно длинными: они начнутся 30 декабря 2024 года и продлятся до 12 января 2025 года. Учёба возобновится 13 января 2025 года.продлятся восемь дней: с 24 по 31 марта 2025 года. Четвёртая четверть начнётся во вторник, 1 апреля.Дополнительныезапланированы на период с 17 по 24 февраля 2025 года.Кроме того, школьники отдохнут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года, поскольку эти дни являются официальными выходными. Об этом рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Забайкальского края.