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Институту в Иркутске объявлена благодарность президента РФ

Институту в Иркутске объявлена благодарность президента РФ
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Ведущее научное учреждение России отмечено за заслуги в области науки и образования

Благодарность президента Российской Федерации объявлена коллективу института земной коры СО РАН за заслуги в области науки и образования, подготовку высококвалифицированных специалистов. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

– Сейчас в институте работает более 320 человек, из которых около 35 % – молодые учёные. В этом году институт стал победителем конкурса Минобрнауки России по созданию молодёжных лабораторий. Такая лаборатория в институте создана, и её сотрудники будут заниматься изучением геологии Арктики и вопросами обеспечения безопасной добычи углеводородов на территории арктической зоны России, –рассказал директор ИЗК СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в настоящее время ИЗК СО РАН является одним из ведущих научных учреждений России, а также имеет заслуженный авторитет в мировом научном сообществе в алмазной геологии, в изучении геодинамики, в теоретической и экспериментальной петрологии, в тектонофизике, в исследовании опасных геологических процессов, в том числе, сейсмичности, в инженерной геологии, геоэкологии, гидрогеологии и в целом ряде родственных направлений наук о Земле. Из ИЗК СО РАН вышла Байкальская опытно-методическая сейсмологическая экспедиция, которая со временем была преобразована в Байкальский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

– Сегодня, совместно с Российской академией наук и компаниями-подрядчиками мы работаем над выполнением поручения президента России по увеличению пропускной способности БАМа. Решается вопрос о строительстве второго Северомуйского тоннеля и, возможно, обходного пути для обеспечения бесперебойного функционирования БАМа в сложных современных геополитических условиях, – отметил директор ИЗК СО РАН.

Также в настоящее время институт работает в числе очень узкого круга исполнителей по комплексной научно-технической программе правительства России и Минобрнауки России «Чистый уголь – зелёный Кузбасс», которая реализуется на территории Кузбасса, но её наработки применяются и на территории Иркутской области. Сотрудники ИЗК СО РАН работают на Удоканском месторождении меди, на золоторудных объектах Бодайбо и Магадана, на алмазных месторождениях Якутии и Анголы, на месторождениях углеводородов в Восточной Сибири и на Ямале. В Монголии продолжаются исследования опасных геологических процессов, в том числе на территории Улан-Баторской агломерации.

За десятилетия работы института более 150 сотрудников удостоены высоких наград Советского Союза, России и зарубежных стран. В марте 2024 года ИЗК СО РАН за вклад в развитие науки и подготовку научных кадров Монголии был награждён орденом «Полярной звезды» – высшей наградой Республики Монголия.
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