В Иркутской области создан центр назначения мер социальной поддержки

В Иркутской области открылся центр назначения мер социальной поддержки региона. Посредством нового учреждения будет создана единая база назначения мер социальной поддержки в области, возможность подачи и приёма заявлений от граждан на различные виды помощи без привязки к регистрации людей к месту жительства, месту пребывания, фактического проживания.– С созданием этого учреждения оптимизируется работа 35 управлений соцзащиты, в которых до настоящего времени осуществлялось принятие решений по заявлениям граждан на меры социальной поддержки. В течение календарного года количество таких заявлений достигает более одного миллиона, - рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.Кроме того, будет оптимизировано проведение массовых перерасчётов и индексации размеров соцвыплат, уменьшены сроки принятия решений по назначению, расширен перечень мер, приём заявлений по которым осуществляется электронно через портал Госуслуг и многофункциональных центров, а также мер, назначаемых в проактивном режиме. На сотрудников центра возложены функции по контролю за правомерностью принятия решений о назначении или об отказе в назначении соцвыплат.– В центре созданы комфортные условия для исполнения задач, связанных с назначением мер социальной поддержки, установленных на территории Иркутской области федеральным и региональным законодательством, различным категориям граждан, в том числе семьям с детьми, ветеранам труда, инвалидам, пенсионерам, – добавил Владимир Родионов.Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, центр назначения расположен по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, 8. Работу по назначению соцвыплат здесь будет осуществлять 51 сотрудник. По данным министерства социального развития, опеки и попечительства региона, на территории Иркутской области общее количество получателей мер социальной поддержки составляет 695 тысяч человек.