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В Бурятии начался сезон фермерских фестивалей

В Бурятии начался сезон фермерских фестивалей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они пройдут в Кяхте, Гусиноозёрске и Улан-Удэ

В Бурятии стартует череда фермерских фестивалей. Открывает сезон фермерских ярмарок фестиваль «ФермФест» (6+) 24 августа в городе Кяхта Кяхтинского района. На центральной площади города привезут молочные и мясные деликатесы, рыбу, мёда, овощи, сыры, и кондитерские изделия.

Гостей фестиваля ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа с участием талантливых творческих коллективов Кяхтинского района. Хэдлайнерами мероприятия станут артисты знаменитого цирка Бурятии и Бурятского государственного академического театра оперы и балета. На фестивале будут организованы мастер-классы по галечному искусству, изготовлению сувениров из дерева, росписи пряников ручной работы и многое другое.

Следующая остановка фестиваля «ФермФест» (6+) запланирована 31 августа в городе Гусиноозёрск Селенгинского районе. Здесь жителей и гостей города ждёт гастрономическое путешествие по вкусам Бурятии.

Закрывает сезон масштабных ярмарок урожая и фермерской продукции фестиваль «Своё» (0+), который состоится 6 и 7 сентября в Улан-Удэ на площади Советов. Покупателей ждут свежая молочная и мясная продукция, охлаждённая рыба, мёд нового урожая, овощи и фрукты, сыр и кондитерские изделия, лакомства и снадобья из дикоросов, и многое другое.

Предусмотрена культурно-развлекательная программа, выступят Бадма-Ханда Аюшеева и творческие коллективы Улан-Удэ. На фестивале можно будет посетить различные мастер-классы, такие как валяние шерсти и сыроварение. Кроме этого, в рамках «Своё» пройдёт конкурс «Бренды Бурятии». Также будут разыграны фермерская продукция и шесть баранов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
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