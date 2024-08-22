В Бурятии начался сезон фермерских фестивалей

В Бурятии стартует череда фермерских фестивалей. Открывает сезон фермерских ярмарок фестиваль «ФермФест» (6+) 24 августа в городе Кяхта Кяхтинского района. На центральной площади города привезут молочные и мясные деликатесы, рыбу, мёда, овощи, сыры, и кондитерские изделия.
Гостей фестиваля ждёт насыщенная культурно-развлекательная программа с участием талантливых творческих коллективов Кяхтинского района. Хэдлайнерами мероприятия станут артисты знаменитого цирка Бурятии и Бурятского государственного академического театра оперы и балета. На фестивале будут организованы мастер-классы по галечному искусству, изготовлению сувениров из дерева, росписи пряников ручной работы и многое другое.
Следующая остановка фестиваля «ФермФест» (6+) запланирована 31 августа в городе Гусиноозёрск Селенгинского районе. Здесь жителей и гостей города ждёт гастрономическое путешествие по вкусам Бурятии.
Закрывает сезон масштабных ярмарок урожая и фермерской продукции фестиваль «Своё» (0+), который состоится 6 и 7 сентября в Улан-Удэ на площади Советов. Покупателей ждут свежая молочная и мясная продукция, охлаждённая рыба, мёд нового урожая, овощи и фрукты, сыр и кондитерские изделия, лакомства и снадобья из дикоросов, и многое другое.
Предусмотрена культурно-развлекательная программа, выступят Бадма-Ханда Аюшеева и творческие коллективы Улан-Удэ. На фестивале можно будет посетить различные мастер-классы, такие как валяние шерсти и сыроварение. Кроме этого, в рамках «Своё» пройдёт конкурс «Бренды Бурятии». Также будут разыграны фермерская продукция и шесть баранов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Возрастное ограничение: 6+.