В Улан-Удэ осуждённые женщины отпраздновали День флага

В исправительном учреждении прошли праздничные мероприятия
В улан-удэнской исправительной колонии № 7 провели мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага Российской Федерации.
В помещениях воспитательной работы отрядов прошли лекции, посвящённые истории государственных символов российского государства: флагу, гербу и гимну России. После лекций состоялся конкурс плакатов, посвящённый символам российского государства.
В завершении прошли соревнования по волейболу и шахматный турнир, где победителем стала осуждённая отряда № 2, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
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