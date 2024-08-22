В Бурятии до 28 градусов тепла

Утром туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 августа по республике преимущественно без осадков, днём по юго-западу кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Днём +23, +28, местами +18, +23 градуса.
В Улан-Удэ сегодня без осадков, утром местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём до 27 градусов тепла.
Он состоится в посёлке Саган-Нур
Утром туманы
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