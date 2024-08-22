В Бурятии пройдёт очередной этап кубка по ориентированию

25 августа в Бурятии пройдёт открытое первенство МО «Мухоршибирский район» по спортивному ориентированию «День Шахтёра 2024». Соревнования станут VIII этапом кубка республики.Первенство состоится на лыжной базе посёлка Саган-Нур. Соревнования проведут в дисциплине «кросс-классика».11:30 - Приём заявок. Выдача номеров участников12:30 - Открытие соревнований13:00 - Начало соревнований16:00 - Награждение победителей и призёровУчаствовать в чемпионате и первенстве будут возрастные категории:«М 12» - мальчики до 13 лет - 2012 и младше,«Ж 12» – девочки до 13 лет - 2012 и младше,«М 14» - юноши до 15 лет. 2010-2011 гг.р,«Ж 14» - девушки до 15 лет 2010-2011 гг.р,«М 16» - юноши до 17 лет - 2008-2009 гг.р,«Ж 16» - девушки до 17 лет - 2008-2009 гг.р,«М 18» - юноши до 19 лет - 2006-2007 гг.р,«Ж 18» - девушки до 19 лет - 2006-2007 гг.р,«М 21» - мужчины 2005 г.р. и старше,«Ж 21» - женщины 2005 г.р. и старше,«М 40» - мужчины 1984 г.р. и старше,«Ж 40» - женщины 1984 г.р. и старше,«М 50» - мужчины 1974 г.р. и старше,«Ж 50» - женщины 1974 г.р. и старше,«М 60» - мужчины 1964 г.р. и старше,«Ж 60» - женщины 1964 г.р. и старше,«Новички» - мужчины и женщины без ограничения.