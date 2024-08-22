22 августа

21 августа

Популярное

В Улан-Удэ стартовал конкурс городских фотографий

В Улан-Удэ стартовал конкурс городских фотографий
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Фотолюбители обратятся к истории родного города, а также раскроют свой творческий потенциал

В Улан-Удэ стартует конкурс фотографий «Город с историей». В конкурсе могут принимать участие лица старше четырнадцати лет.

На фото участников должны быть изображены дома, постройки, или памятники, расположенные в центральной части Улан-Удэ, которая вошла в проект комплексного развития территорий. Приветствуются оригинальные ракурсы и интересные идеи для съёмки. Каждый участник может прислать не более 5 снимков. Фото должно быть разрешением не менее 4000х3000 пикселей, и не менее 72 dpi.

Для участия в конкурсе фотографий необходимо по 5 сентября включительно разместить на своей личной странице в соцсети фотографию исторического центра Улан-Удэ, написав определённую фразу о фотоконкурсе и текст с ответом на вопрос: «Почему я выбрал это место?». Также необходимо направить фотографию личным сообщением в группу управления комплексного развития территорий, подписавшись на его официальные страницы.

По результатам конкурса будут определены три победителя, которые получат награды в виде туров по Бурятии и Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 12+.

конкурс фотоконкурс Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Институту в Иркутске объявлена благодарность президента РФ
Институту в Иркутске объявлена благодарность президента РФ
Общество, 22.08.2024
Ведущее научное учреждение России отмечено за заслуги в области науки и образования
В Улан-Удэ стартовал конкурс городских фотографий
В Улан-Удэ стартовал конкурс городских фотографий
Общество, 22.08.2024
Фотолюбители обратятся к истории родного города, а также раскроют свой творческий потенциал
Названы даты каникул для школьников в новом учебном году
Названы даты каникул для школьников в новом учебном году
Общество, 22.08.2024
Также предусмотрены дополнительные каникулы для первоклассников
В Иркутской области создан центр назначения мер социальной поддержки
В Иркутской области создан центр назначения мер социальной поддержки
Общество, 22.08.2024
Учреждение призвано оптимизировать работу 35 управлений соцзащиты
В Бурятии у любителя пьяной езды конфисковали деньги за проданное авто
В Бурятии у любителя пьяной езды конфисковали деньги за проданное авто
Общество, 22.08.2024
Автомобиль оставлен за покупателем - новым законным владельцем
Медики Бурятии наладили сотрудничество с Сибирским медицинским госуниверситетом
Медики Бурятии наладили сотрудничество с Сибирским медицинским госуниверситетом
Общество, 22.08.2024
Минздрав республики обсудил важные вопросы с представителями вуза
В старейшем дацане Забайкалья создадут школу буддийской философии
В старейшем дацане Забайкалья создадут школу буддийской философии
Общество, 22.08.2024
Она начнёт работу в следующем году в Агинском округе
Из Улан-Удэ стартовал автопробег до мест боёв на Халхин-Голе
Из Улан-Удэ стартовал автопробег до мест боёв на Халхин-Голе
Общество, 22.08.2024
Стартовой точкой маршрута стал мемориал Победы
В Улан-Удэ обновят две библиотеки
В Улан-Удэ обновят две библиотеки
Общество, 22.08.2024
Культурные учреждения получат статус модельных
За 2 месяца жители Республики Бурятия стали оплачивать проезд при помощи NFC-табличек в 11 раз чаще
За 2 месяца жители Республики Бурятия стали оплачивать проезд при помощи NFC-табличек в 11 раз чаще
Общество, 22.08.2024
Предложение по оплате проезда в общественном транспорте с помощью Системы быстрых платежей (СБР) и NFC-табличек в республике пользуется спросом
В лесничествах Бурятии завершают проверку молодых деревьев
В лесничествах Бурятии завершают проверку молодых деревьев
Общество, 22.08.2024
Специалисты оценивают качество и количество подроста
«Малыш»: В Улан-Удэ доставили трактор для аэропорта
«Малыш»: В Улан-Удэ доставили трактор для аэропорта
Общество, 22.08.2024
Трактор необходим, чтобы возить багажные и грузовые телеги
Росгвардейцы Бурятии отпраздновали День Государственного флага России
Росгвардейцы Бурятии отпраздновали День Государственного флага России
Общество, 22.08.2024
 В честь праздника прошло несколько мероприятий 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^