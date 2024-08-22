В Улан-Удэ стартовал конкурс городских фотографий

В Улан-Удэ стартует конкурс фотографий «Город с историей». В конкурсе могут принимать участие лица старше четырнадцати лет.На фото участников должны быть изображены дома, постройки, или памятники, расположенные в центральной части Улан-Удэ, которая вошла в проект комплексного развития территорий. Приветствуются оригинальные ракурсы и интересные идеи для съёмки. Каждый участник может прислать не более 5 снимков. Фото должно быть разрешением не менее 4000х3000 пикселей, и не менее 72 dpi.Для участия в конкурсе фотографий необходимо по 5 сентября включительно разместить на своей личной странице в соцсети фотографию исторического центра Улан-Удэ, написав определённую фразу о фотоконкурсе и текст с ответом на вопрос: «Почему я выбрал это место?». Также необходимо направить фотографию личным сообщением в группу управления комплексного развития территорий, подписавшись на его официальные страницы.По результатам конкурса будут определены три победителя, которые получат награды в виде туров по Бурятии и Улан-Удэ.