В Бурятии состоится межрегиональный форум учителей-словесников

С 23 по 26 августа» в Бурятии проведут I межрегиональный форум учителей-словесников «Байкальская филология: обучение с видом на природу». Мероприятие посвящено 90-летию Бурятского республиканского института образовательной политики.Как сообщили в БРИОП, учителя русского языка из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области поделятся передовыми идеями и эффективными практиками в области развития школьного филологического образования.В рамках деловой программы запланировано 12 предметных мастер-классов по организации исследовательской деятельности во внеурочной работе, приёмам работы с художественным текстом, решению проблемных задач и созданию интеллект-карт на уроках русского языка и литературы, эффективным методам и приёмам при подготовке учащихся к ГИА по русскому языку.На образовательных тренингах участники обсудят вопросы формирования функциональной грамотности, эмоционального интеллекта. В формате деловой игры педагоги смогут продемонстрировать свои навыки, обсудить их роль в условиях глобальных вызовов современности.В культурной части мероприятия словесники посетят «Заповедное Подлеморье», пройдут по экологической тропе, совершат прогулки на катере по Байкалу, изготовят байкальские сувениры, примут участие в вечерних посиделках у костра.