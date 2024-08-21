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Вузы Бурятии обучат специалистов в области беспилотных систем

Вузы Бурятии обучат специалистов в области беспилотных систем
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Образовательную программу запустят уже в сентябре

В Бурятии организуют дополнительное профессиональное образование (ДПО) в области беспилотных авиационных систем. Программы профессиональной переподготовки специалистов реализуются в рамках проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Его цель – обеспечить российские компании и государственные учреждения квалифицированными кадрами, способными эффективно работать в стремительно развивающейся индустрии беспилотных технологий.

90 % от стоимости обучения финансируется за счёт программы «Кадры для БАС». При этом количество слушателей ограничено. Подать заявку на обучение могут граждане, имеющие высшее либо среднее профессиональное образование или обучающиеся по программам высшего или среднего профессионального образования. При этом, заявителям необходимо пройти входную диагностику.

Как сообщили в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, вуз начал совместно с Московским авиационным институтом набор на обучение по программам ДПО в области беспилотных авиационных систем. Так, слушатели могут пройти обучение по сетевым образовательным программам «Технолог производства узлов и агрегатов беспилотного воздушного судна (БВС)» и «Оператор БВС мультироторного типа». Теоретическая часть пройдёт с использованием современных технологий дистанционного обучения. Практическая подготовка будет осуществляться в Бурятии на базе ВСГУТУ. Срок обучения: сентябрь – ноябрь 2024 года.

Также в Бурятии образовательную программу «Оператор БВС» в рамках реализации федерального проекта запускает Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова совместно с Самарским университетом. В рамках обучения предусмотрено изучение правовых аспектов использования воздушного пространства дронами, теория эксплуатации дронов, технические практические занятия и лётная практика. Программа будет проходить со 2 сентября по 1 ноября 2024 года. Теоретическая часть в онлайн формате, практическая – в оффлайн.

Бурятия вузы дополнительное образование БПЛА

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