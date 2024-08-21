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В Агинском округе шаманы почтут Лусад ханов

В Агинском округе шаманы почтут Лусад ханов
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Обряд пройдёт на следующей неделе

30 августа в Агинском Бурятском округе, в селе Судунтуй состоится тайлган «Лусад». Обряд проведут в местности «Баруун hундэтэ» в 11:00.

- Почитание Лусад и правильное отношение к воде – неукоснительная традиция бурят-монголов, благодаря которой люди оставались здоровыми, не разорялись в быту. Обряд проводится для восстановления гармонии и баланса водных ресурсов, для оздоровления и восстановления внутреннего баланса человека. Подношение угощений, почитание и выражение благодарности Лусад ханам способствует достатку, умножению скота, хорошему урожаю и прибыли, - сообщили в религиозной организации шаманов «Тэнгэри».

Желающие принять участие с собой могут принести для подношения божествам молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло, синий хадак, 9 эрдэни, а также списки близких. В списках нужно указать Ф.И.О., дату рождения и род.

Возрастное ограничение: 18+.
шаманы Агинский Бурятский округ тайлган

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