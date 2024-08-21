В Агинском округе шаманы почтут Лусад ханов

30 августа в Агинском Бурятском округе, в селе Судунтуй состоится тайлган «Лусад». Обряд проведут в местности «Баруун hундэтэ» в 11:00.- Почитание Лусад и правильное отношение к воде – неукоснительная традиция бурят-монголов, благодаря которой люди оставались здоровыми, не разорялись в быту. Обряд проводится для восстановления гармонии и баланса водных ресурсов, для оздоровления и восстановления внутреннего баланса человека. Подношение угощений, почитание и выражение благодарности Лусад ханам способствует достатку, умножению скота, хорошему урожаю и прибыли, - сообщили в религиозной организации шаманов «Тэнгэри».Желающие принять участие с собой могут принести для подношения божествам молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло, синий хадак, 9 эрдэни, а также списки близких. В списках нужно указать Ф.И.О., дату рождения и род.