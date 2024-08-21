В Иркутской области стартовал фестиваль уличного искусства

21 августа в Иркутске стартовал фестиваль уличного искусства «Голос улиц». Официальное открытие состоялось на улице Урицкого. Здесь художники расписывают часть фасада Дома быта в виде настенного ковра, изображая разные элементы и узоры. Присоединиться к творческому процессу мог любой желающий.23 августа в образовательном комплексе «Точка будущего» расскажут об основных этапах развития уличного искусства и ярких представителях этого направления. Также разберут, какие стили находят своё отражение в работах тех художников, которые уже украсили фасады зданий в Иркутске. В этот же день и 26 августа жители и гости города могут встретиться с участниками фестиваля. Пообщаться с мастерами и задать им интересующие вопросы можно будет в центре современного искусства «Огонь».24 августа на острове Юность установят специальные кубы, которые распишут художники. Здесь же проведут мастер-классы. Вечером того же дня организуют скетч-баттл. Это одно из традиционных событий. Участникам выдадут листы и маркеры. За определенное количество времени они выполнят творческую работу. Затем из них выберут самые лучшие.Также запланированы стрит-арт прогулки, мастер-классы по созданию эскизов мурала, коллажей, плакатов, которые можно использовать в городской среде.Отметим, что все мероприятия фестиваля бесплатные, однако необходима предварительная регистрация.Напомним, что фестиваль «Голос» улиц проходит в пятый раз и продлится до 31 августа. Участие в нём принимают 25 художников из разных регионов страны. В рамках проекта в Иркутске появятся семь новых муралов на фасадах зданий по следующим адресам: ул. Депутатская, 25; ул. Лермонтова, 333в; ул. Франк-Каменецкого, 13; мкр-н Первомайский, 31а; мкр-н Первомайский, 13а; ул. Литвинова, 9; ул. Свердлова, 26/1. Кроме того, создадут работы на двух трансформаторных подстанциях на Лермонтова, 295, Помяловского, 30 и КНС на бульваре Гагарина, 44.Как сообщает администрация Иркутска, фестиваль пройдёт также и в других муниципальных образованиях: Шелехове, Усолье-Сибирском и Слюдянке.