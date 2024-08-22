Для женщин Улан-Удэ проведут ЗОЖ-конкурс

В Улан-Удэ стартует конкурс «Женщина - модель здоровья!». Главная цель проведения конкурса – формирование культуры здорового образа жизни среди жителей столицы Бурятии.Принять участие могут все желающие женщины Улан-Удэ в возрасте от 18 лет. Участницы смогут представить свои работы по формированию здоровых привычек и вовлечению своего окружения, членов семей, рабочего коллектива в сохранение собственного здоровья. Всего представлено 5 номинаций: «Здоровая семья», «Здоровое питание», «Повышение физической активности», «Женское здоровье» и «Целостный подход к здоровью».Заявки принимаются с 1 сентября по 15 октября. Победители получат ценные призы, а также возможность представить себя на республиканском конкурсе «Жемчужина Байкала» («Байгалай Субад»).Подробнее с условиями конкурса можете ознакомиться на сайте администрации Улан-Удэ, сообщает комитет по социальной и молодёжной политике.