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Для женщин Улан-Удэ проведут ЗОЖ-конкурс

Для женщин Улан-Удэ проведут ЗОЖ-конкурс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победительницы получат ценные призы

В Улан-Удэ стартует конкурс «Женщина - модель здоровья!». Главная цель проведения конкурса – формирование культуры здорового образа жизни среди жителей столицы Бурятии.

Принять участие могут все желающие женщины Улан-Удэ в возрасте от 18 лет. Участницы смогут представить свои работы по формированию здоровых привычек и вовлечению своего окружения, членов семей, рабочего коллектива в сохранение собственного здоровья. Всего представлено 5 номинаций: «Здоровая семья», «Здоровое питание», «Повышение физической активности», «Женское здоровье» и «Целостный подход к здоровью».

Заявки принимаются с 1 сентября по 15 октября. Победители получат ценные призы, а также возможность представить себя на республиканском конкурсе «Жемчужина Байкала» («Байгалай Субад»).

Подробнее с условиями конкурса можете ознакомиться на сайте администрации Улан-Удэ, сообщает комитет по социальной и молодёжной политике.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия конкурс женщины Здоровый образ жизни

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