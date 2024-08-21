В Иркутской области шаманы совершат обряд подношения

Обряд подношения «Шубун ноёдто» состоится 24 августа в Ольхонском районе Иркутской области. Этот ритуал проводится для обеспечения благополучия всех жителей региона.Местом проведения ритуала станет гора Ёрд. Начало обряда подношения запланировано на 11:00.Для участия в обряде верующие должны иметь при себе список членов семьи, оформленный следующим образом: фамилия, имя, отчество, род, подрод, район, местность происхождения (село, улус). Набор продуктов для подношения: заваренный чёрный чай, молоко, тарасун, готовый саламат (зөөхэй), сигареты, спички, атласные ленты трёх цветов длиной 60 см. Для тех, кто не сможет присутствовать на обряде, но желает, чтобы шаманы включили их имена в молитвенные чтения, необходимо направить список имён на электронную почту: booirk@yandex.ru.Женщины также смогут присутствовать вблизи от участников обряда при соблюдении условия «арюун» («чистоты»). Для женщин будет отведена специальная территория. Об этом сообщает централизованная религиозная организация «Совет шаманских общин Иркутской области».