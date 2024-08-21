В парке Улан-Удэ устроят семейные мероприятия

Летний фестиваль состоится вечером 24 августа
В столице Бурятии проведут семейное мероприятие «Семейный пикник». Фестиваль семейного отдыха состоится в парке «Юбилейный».
Как сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ, будут организованы: семейные спортивные состязания «Большие гонки»; чемпионат по игре «Камень-ножницы-бумага»; большая игротека и подвижные игры; выступление кавер-группы «The Presto band»; лазерное шоу; мастер-классы по IT, по приготовлению супер-фудов, латина дэнс и йоге; ярмарка товаров; лекторий с экспертами; бесплатное караоке и фотосессия с «пушистиками».
Мероприятия пройдут 24 августа с 17:00 до 21:00.
Возрастное ограничение: 0+.
Он состоится в посёлке Саган-Нур
Утром туманы
Летний фестиваль состоится вечером 24 августа
Обряд пройдёт на следующей неделе
Ритуал проведут на горе Ёрд
Скачки проведут в райцентре Еравны
Образовательную программу запустят уже в сентябре
В его рамках запланировано проведение более 15 мероприятий
Работы завершат в первом квартале 2026 года
Также посетителям представят «вкусы края»
Раскопки начнутся в местах, где проходила битва на Халхин-Голе
Летяга вновь наведалась в гости к сотрудникам заказника
Объект планируют доделать до конца года
Редкие птицы выжили благодаря человеку
Новое расписание будет действовать с 30 августа по 28 сентября