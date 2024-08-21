В парке Улан-Удэ устроят семейные мероприятия

В столице Бурятии проведут семейное мероприятие «Семейный пикник». Фестиваль семейного отдыха состоится в парке «Юбилейный».Как сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ, будут организованы: семейные спортивные состязания «Большие гонки»; чемпионат по игре «Камень-ножницы-бумага»; большая игротека и подвижные игры; выступление кавер-группы «The Presto band»; лазерное шоу; мастер-классы по IT, по приготовлению супер-фудов, латина дэнс и йоге; ярмарка товаров; лекторий с экспертами; бесплатное караоке и фотосессия с «пушистиками».Мероприятия пройдут 24 августа с 17:00 до 21:00.