В районе Бурятии закроют летний скаковой сезон

3 сентября на конном ипподроме села Сосново-Озёрское, в Еравнинском районе Бурятии пройдут соревнования по конным скачкам.
Регистрация участников начнётся в 11:00. Начало соревнований запланировано на 13:00.
Как сообщили в администрации района, в программе предусмотрены:
- Скачки для лошадей бурятской породы на дистанции 4800 м;
- Скачки для лошадей полукровных пород до 3-х лет на дистанции 2000 м;
- Скачки для лошадей полукровных пород до 2-х лет на дистанции 1600 м;
- Скачки для лошадей полукровных пород 3-х лет и старше на дистанции 2400 м;
- Скачки для лошадей «Рысь под седлом» на дистанции 2400 м;
- Скачки для рабочих лошадей на дистанции 3200 м.
Возрастное ограничение: 0+.