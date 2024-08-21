В районе Бурятии закроют летний скаковой сезон

3 сентября на конном ипподроме села Сосново-Озёрское, в Еравнинском районе Бурятии пройдут соревнования по конным скачкам.Регистрация участников начнётся в 11:00. Начало соревнований запланировано на 13:00.Как сообщили в администрации района, в программе предусмотрены:- Скачки для лошадей бурятской породы на дистанции 4800 м;- Скачки для лошадей полукровных пород до 3-х лет на дистанции 2000 м;- Скачки для лошадей полукровных пород до 2-х лет на дистанции 1600 м;- Скачки для лошадей полукровных пород 3-х лет и старше на дистанции 2400 м;- Скачки для лошадей «Рысь под седлом» на дистанции 2400 м;- Скачки для рабочих лошадей на дистанции 3200 м.