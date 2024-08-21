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В районе Бурятии закроют летний скаковой сезон

В районе Бурятии закроют летний скаковой сезон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Скачки проведут в райцентре Еравны

3 сентября на конном ипподроме села Сосново-Озёрское, в Еравнинском районе Бурятии пройдут соревнования по конным скачкам.

Регистрация участников начнётся в 11:00. Начало соревнований запланировано на 13:00.

Как сообщили в администрации района, в программе предусмотрены:
- Скачки для лошадей бурятской породы на дистанции 4800 м;
- Скачки для лошадей полукровных пород до 3-х лет на дистанции 2000 м;
- Скачки для лошадей полукровных пород до 2-х лет на дистанции 1600 м;
- Скачки для лошадей полукровных пород 3-х лет и старше на дистанции 2400 м;
- Скачки для лошадей «Рысь под седлом» на дистанции 2400 м;
- Скачки для рабочих лошадей на дистанции 3200 м.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Еравнинский район скачки конный спорт

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