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Дорожными проблемами в ДНТ в пригородном районе Бурятии заинтересовался Бастрыкин

Дорожными проблемами в ДНТ в пригородном районе Бурятии заинтересовался Бастрыкин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Начата процессуальная проверка 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Тарбагатайском районе Бурятии.

- В СМИ сообщается об отсутствии асфальтированных дорог в дачном некоммерческом товариществе «Урожай» в Республике Бурятия, в связи с чем в период осадков грунтовое покрытие размывает, что затрудняет проезд автомобилей местных жителей и спецтранспорта. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, - отметили в информационном центре СК России.

В Следственном управлении СК России по Бурятии начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Бурятии Антону Золотоеву представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении. 
следователи дороги

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