Дорожными проблемами в ДНТ в пригородном районе Бурятии заинтересовался Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Тарбагатайском районе Бурятии.- В СМИ сообщается об отсутствии асфальтированных дорог в дачном некоммерческом товариществе «Урожай» в Республике Бурятия, в связи с чем в период осадков грунтовое покрытие размывает, что затрудняет проезд автомобилей местных жителей и спецтранспорта. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, - отметили в информационном центре СК России.В Следственном управлении СК России по Бурятии начата процессуальная проверка.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Бурятии Антону Золотоеву представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении.