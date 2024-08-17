В Бурятии нет лесных пожаров

За прошедшие сутки в республике обнаружено два возгорания в Баунтовском эвенкийском районе. Причиной возникновения стала сухая гроза.Как сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, на утро 17 августа действующих очагов в республике нет. Ликвидировано пять возгораний на площади 2 831 га: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Курумканском и Муйском районах.На тушении работали 36 человек из числа лесной охраны и сотрудников Авиалесоохраны.В Бурятии действует особый противопожарный режим, находиться в лесу можно только в специально отведённых местах. О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.