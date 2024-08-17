Жительница Бурятии перевела мошенникам полмиллиона рублей

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 16 августа стал 1771 житель республики (+46 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 411,3 млн рублей (+11,6 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.Мошенники продолжают обманывать жителей в социальных сетях, на интернет-сайтах, при этом зачастую используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями инвестиционных компаний. Обманывая людей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.Так, жительнице Кабанского района на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником Центрального банка России и пояснил, что злоумышленники пытаются взломать её личный кабинет в одном из банков и оформить кредит. Он сообщил: для того, чтобы защитить себя, необходимо взять кредит и перевести денежные средства на безопасный счёт. Инструкции мошенника потерпевшая выполнила и перевела 575 тысяч рублей на его счёт.