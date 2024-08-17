17 августа

16 августа

Популярное

Жительница Бурятии перевела мошенникам полмиллиона рублей

Жительница Бурятии перевела мошенникам полмиллиона рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жертвами аферистов за последнюю неделю стали 46 жителей республики

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 16 августа стал 1771 житель республики (+46 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 411,3 млн рублей (+11,6 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Мошенники продолжают обманывать жителей в социальных сетях, на интернет-сайтах, при этом зачастую используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями инвестиционных компаний. Обманывая людей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.

Так, жительнице Кабанского района на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником Центрального банка России и пояснил, что злоумышленники пытаются взломать её личный кабинет в одном из банков и оформить кредит. Он сообщил: для того, чтобы защитить себя, необходимо взять кредит и перевести денежные средства на безопасный счёт. Инструкции мошенника потерпевшая выполнила и перевела 575 тысяч рублей на его счёт.



мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 17.08.2024
Ликвидировано пять возгораний
Жительница Бурятии перевела мошенникам полмиллиона рублей
Жительница Бурятии перевела мошенникам полмиллиона рублей
Общество, 17.08.2024
Жертвами аферистов за последнюю неделю стали 46 жителей республики
На севере Бурятии посоревнуются в кидании «блинчиков» по Байкалу
На севере Бурятии посоревнуются в кидании «блинчиков» по Байкалу
Общество, 17.08.2024
Турнир проведут в Северо-Байкальском районе
В Бурятии до 28 градусов тепла
В Бурятии до 28 градусов тепла
Общество, 17.08.2024
Местами возможны кратковременные дожди
В районе Бурятии проведут рок-фестиваль
В районе Бурятии проведут рок-фестиваль
Общество, 16.08.2024
Он состоится в Тункинском районе
В Северобайкальске выберут самый неопрятный и засорённый участок
В Северобайкальске выберут самый неопрятный и засорённый участок
Общество, 16.08.2024
В городе стартовал конкурс по благоустройству
Фильм бурятского режиссёра покажут на международном кинофестивале
Фильм бурятского режиссёра покажут на международном кинофестивале
Общество, 16.08.2024
Лента повествует о жизни двух храмов Бурятии: буддийского и православного
В райцентре Бурятии реставрируют памятник павшим
В райцентре Бурятии реставрируют памятник павшим
Общество, 16.08.2024
На данный момент работы выполнены наполовину
Верующие молятся о здравии Бурятского митрополита Иосифа
Верующие молятся о здравии Бурятского митрополита Иосифа
Общество, 16.08.2024
Владыке Иосифу делают серьёзную операцию, сообщили в епархии
В Гусиноозёрске подрядчика призвали устранить недостатки на отремонтированной улице
В Гусиноозёрске подрядчика призвали устранить недостатки на отремонтированной улице
Общество, 16.08.2024
У администрации есть претензии по ремонту улицы Комсомольской

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^