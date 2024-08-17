На площадь Революции в Улан-Удэ к концу лета вернули популярные качели

Но не все

В старом центре столицы Бурятии на площади Революции восстановили популярные среди улан-удэнцев и гостей города качели. Об этом в минувшую пятницу сообщили в бурятском сегменте соцсетей:

«Две штуки из трёх. Написали кучу правил, как ими пользоваться: «Больше двух не качаться!».

«Байкал-Daily» проверил новости с утра 17 августа. Действительно, из трёх качелей, которые соорудили во время реконструкции площади Революции в 2021 году за 43 млн федеральных рублей, на месте оказались две штуки по краям. И две таблички с правилами использования.

«К исходу лета дошла очередь и до качелей!» - комментируют читатели.

«Поставить баннеры минимум на 4 языках, а лучше сразу на 10, - пишут о табличках. - Заставить щитами, тумбами с разъяснениями всю площадь».

«Только не каждый ребёнок прочитает правила на такой высоте! Не догадались пониже повесить?» - появился и такой комментарий. Правила пользования качелями размещены действительно высоко.

Как сообщал «Байкал-Daily», впервые качели сломали в ещё октябре 2021 года. Через два дня всё привели в порядок, но не прошло и месяца, как история повторилась. При повторном ремонте на конструкции установили усиленные шпильки и гайки и пообещали повесить рядом предупреждающие таблички. Заверили, что подумают и о видеокамерах

Демонтировали все качели после того, как на них травмировались в начале лета 2024 года один за одним два подростка. Глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался этими происшествиями. Ну и от греха подальше - несмотря на то, что качели ещё больше усилили минувшей весной (они могли выдержать 3-5 подростков!), их решили убрать.



