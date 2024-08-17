ФК «Бурятия» обыграл в гостях «Новосибирск-М»

Итоговый счёт встречи 2:0

В 15-туре чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов («Третья лига») футбольный клуб «Бурятия» 16 августа встречался в гостях с «Новосибирском-М». Улан-удэнцы подошли к игре на втором месте, имея 25 очков после 13 игр. Второй круг, как сообщал «Байкал-Daily», они начали с победы в столице Бурятии над «Читой». Затем 2 августа в Красноярске обыграли «Рассвет». 4 августа там же разгромили «Енисей-М» 4:0.

«Новосибирск-М» до этого матча находился на седьмом месте, набрав 19 очков после 12 игр. В первом круге сибиряки уступили «Бурятии» в Улан-Удэ 1:0.

Первые минуты атаковали хозяева. Но с опасными моментами у ворот «Бурятии» у них была напряжёнка. На 15 минуте игрок новосибирцев откровенно промахнулся по мячу, а мог бы ударить в пустые ворота после отличного паса с фланга. «Бурятия» ответила контратакой и неточным ударом выше ворот.

На 22 минуте нападающий «Бурятии» Алексей Рябованов получил жёлтую карточку за разговоры с судьёй, а на 28 минуте за фол в центре поля «горчичник» схлопотал Александр Васильев. На 32 минуте судья показал жёлтую карточку Сергею Норбоеву за игру рукой. Хотя действия футболиста были неумышленными.

На 37 минуте «Новосибирск-М» нанёс первый удар в створ ворот, но вратарь улан-удэнцев Алексей Кармин был надёжен.

Под конец же первой половины встречи на 44 минуте после навеса во вратарскую «Новосибирска-М» «гол в раздевалку» новосибирцам привёз Павел Синаторов.

Во втором тайме на 48 минуте голкипер «Бурятии» Алексей Кармин спас ворота после мощного удара низом в дальний угол.

На 55 минуте жёлтую карточку получил ещё один игрок «Бурятии» Егор Яковлев. Улан-удэнцу Нанзату Ванжилову показали карточку уже под конец - на 85 минуте матча.

А вот на третьей минуте добавленного к игре времени вышедший на замену Андрей Белобородов поставил точку в выездной встрече: 2:0 в пользу клуба из Улан-Удэ.

Участники группы ФК «Бурятия» во «ВКонтакте» комментируют:

«Это было очень тяжело. Пожалуй, Алексея Кармина можно назвать лучшим игроком матча».

«Вратарь сегодня лучший, но и игроки его всегда страховали. Молодцы ребята. Мы за вас болеем».

«Да! Понервничать пришлось! Столько горчичников набрать! А так - молодцы!»

«Все игроки молодцы! Дальнейших побед!»

«Вся команда молодцы! Отработали во всех линиях. Конечно, были ненужные провалы. Но главное - счёт на табло. Нужно всё забыть. И настроиться на барнаульских динамовцев. Ну, а мы, как всегда, с вами».

18 августа «Бурятия» играет в Барнауле с «Динамо-М». Начало трансляции в 16:00 по времени Улан-Удэ. 7 июля в последнем матче первого круга «Бурятии» победила в Улан-Удэ «Динамо-М» со счётом 2:1.

После 14 игр на первом месте в турнирной таблице чемпионата «Темп» из Барнаула. У клуба 37 очков. «Бурятия» на второй строчке – 28 очков. На третьем ФСК «Распадская» из Междуреченска (27 очков).

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