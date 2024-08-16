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Верующие молятся о здравии Бурятского митрополита Иосифа

Верующие молятся о здравии Бурятского митрополита Иосифа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Владыке Иосифу делают серьёзную операцию, сообщили в епархии

16 августа в 14:00 во всех храмах и монастырях Улан-Удэнской и Бурятской епархии были совершены молебны о здравии митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа.

- В это время (в 9:00 по Москве) Владыке Иосифу делают серьёзную операцию. Всё духовенство, монашествующие и верующие Республики Бурятия объединились в общей молитве о своем Архипастыре, испрашивая ему у Господа исцеления, здравия и телесных сил, - сообщили в епархии.

Секретарь епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) совершил в это время молебен в храме в честь преподобного Сергия Радонежского, что находится на Верхней Берёзовке.

Иосифу (в миру Игорь Балабанов) 69 лет. Он был назначен митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским четыре года назад, в августе 2020-го. До этого руководил Симбирской митрополией (Ульяновская область).


православие митрополия

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