Верующие молятся о здравии Бурятского митрополита Иосифа

Владыке Иосифу делают серьёзную операцию, сообщили в епархии
16 августа в 14:00 во всех храмах и монастырях Улан-Удэнской и Бурятской епархии были совершены молебны о здравии митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа.
- В это время (в 9:00 по Москве) Владыке Иосифу делают серьёзную операцию. Всё духовенство, монашествующие и верующие Республики Бурятия объединились в общей молитве о своем Архипастыре, испрашивая ему у Господа исцеления, здравия и телесных сил, - сообщили в епархии.
Секретарь епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) совершил в это время молебен в храме в честь преподобного Сергия Радонежского, что находится на Верхней Берёзовке.
Иосифу (в миру Игорь Балабанов) 69 лет. Он был назначен митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским четыре года назад
, в августе 2020-го. До этого руководил Симбирской митрополией (Ульяновская область).
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