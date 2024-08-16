На севере Бурятии объяснили исчезновение вывески на въезде в посёлок

Жительница Северо-Байкальского района Бурятии возмутилась тем, что перед въездом в посёлок Душкачан убрали плакат с его названием. Она обратилась к администраторам группы «Северобайкалье-инфо.24/7».- У нас с мужем возник вопрос: почему убрали на въезде в посёлок Душкачан большой плакат с названием посёлка и датой его образования. Всегда удивляла дата, почти 380 лет!!! Наверное, не только нас, многих тоже. Заставляла задуматься, даже зауважать людей, что помнят свою историю и напоминают нам. И вот обезличили! Нет плаката, нет истории, а сейчас просто стоит у воды какой-то там посёлок. Легко стирается память. Ну, стоит сбоку, у дороги, какой-то знак. Намёк о посёлке никто и не видит. Все проносятся мимо, - написала эмоционально женщина.Однако выяснилось, что вывеску убрали, потому что планируют её заменить на новую.- Село Душкачан готовится к празднованию Дня села. Приводятся в порядок и обновляются вывески, баннеры. В связи с этим, убрана вывеска на въезде в с. Душкачан и заказана новая. Кроме того, состоится открытие монумента, посвящённого 185-летию строительства церкви на территории с. Душкачан. Дата ещё уточняется и будет размещена в ленте и других мессенджерах, - объяснила глава администрации сельского поселения «Холодное эвенкийское» Людмила Усынина.