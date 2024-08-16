Александр Тарханов открыл футбольный турнир для детей в Улан-Удэ

Сегодня на Центральном стадионе в Улан-Удэ состоялось открытие футбольного турнира «Кубок Центра ядерной медицины», который продлится до 18 августа включительно.Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Тарханов и тренер, спортивный психолог Вадим Визе провели в 9 утра зарядку для всех желающих на Центральном стадионе, а также поделились своими авторскими комплексами упражнений. После гости турнира приняли участие в торжественной церемонии открытия.«Хочу пожелать вам хорошей игры, получить удовольствие. У нас в Сибири, на Дальнем Востоке очень мало турниров. Не бойтесь играть, показывайте своё мастерство. Я посмотрел уже сейчас две игры, мне многие ребята понравились. Вам ещё по 11 лет. Поэтому тренируйтесь, слушайтесь тренеров. А тренерам желаю правильно готовить футболистов, чтобы из Вашего региона выходили на высший уровень игроки», - отметил Александр Тарханов.Александр Тарханов и Вадим Визе проведут серию мастер-классов для тренеров и родителей в дни проведения турнира. Это возможность из первых уст узнать, как подготовить настоящего спортсмена и вырастить чемпиона. Тем временем на поле будет идти состязание за «Кубок Центра ядерной медицины» и денежный приз.«Уважаемые гости турнира, участники и тренеры! От лица Центра ядерной медицины хочу поблагодарить вас, что принимаете участие в организации этого турнира. Благодарим главу, правительство Бурятии, наших партнёров за поддержку. Желаю всем ребятам победы!» - говорит генеральный директор Центра ядерной медицины Улан-Удэ Кирилл Архипов.Участие принимают 20 команд из регионов Сибири и Дальнего Востока, Монголии, в том числе из разных районов Бурятии.«Даже один из самых отдалённых районов, Муйский, представил свою команду юных футболистов. Этот турнир появился по инициативе главы республики Алексея Самбуевича, и мы призываем наши крупные предприятия также вступать в движение популяризации спорта, любого вида. Очень важно, чтобы наши дети вовлекались в физическую культуру», -подчеркнула министр здравоохранения Евгения Лудупова.Евгения Лудупова также отметила, что 17 августа в Республиканском онкологическом диспансере в 14:00 состоится встреча пациентов с Александром Тархановым. Известный футболист победил болезнь и готов поделиться своей историей. Прийти на встречу может любой желающий.Вход на Центральный стадион с 16 по 18 августа для болельщиков также будет свободным.