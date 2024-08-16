Детский омбудсмен Бурятии взяла в работу ситуацию по возвращению трёх детей в семью

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина взяла в работу ситуацию по возвращению троих детей в родную семью. Малыши сейчас находятся в доме ребёнка «Аистёнок» в Улан-Удэ. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.- Взяли в работу ситуацию по возвращению трёх детей в родную семью. После сигнала о семейном неблагополучии малышей пяти, трёх и полутора лет поместили в социальные учреждения. В суде рассматривается заявление об ограничении мамы в родительских прав. Связались с опекой Октябрьского района, поговорили с мамой о её планах по возврату детей домой. Надежда на исправление ситуации есть, мама делает в доме ремонт, поддерживает связь с детьми, навещает, привозит подарки. Убеждена, что в этой ситуации всем органам системы профилактики нужно помочь маме и детям быть вместе, - сообщила Наталья Ганькина.Также уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии поделилась подробностями рабочего выезда в «Аистёнок».- Традиционно в ходе выезда даём оценку условиям проживания детей, проверяем основания помещения и сроки пребывания детей в учреждении, приносим деткам подарки. Были в «Аистёнке» в мае, очень рада, что с этого момента в учреждении появился ещё один специалист по социальной работе, который работает с родителями по сохранению детско-родительских отношений, преодолению ими жизненных трудностей и возвращению детей домой, - поведала она.