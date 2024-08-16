В пригородном районе Бурятии оценивают ущерб после града

Комиссия будет обследовать повреждения
В Заиграевском районе Бурятии начала работу комиссия по оценке ущерба после града в посёлке Челутай-3. Уже обратились 70 домовладельцев. Сегодня, 16 августа, комиссия будет обследовать повреждения.
Как сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7», специалисты составят акты и направят документы на комиссию для принятия решения об оказании материальной помощи.
Сообщить о необходимости оценки необходимо в администрацию сельского поселения «Челутаевское» или в приёмную администрации района.
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