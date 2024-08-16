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«Накрутили боты»: В Бурятии объявили второго победителя конкурса гастробрендов

«Накрутили боты»: В Бурятии объявили второго победителя конкурса гастробрендов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тарбагатайское сало больше не единственный победитель

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии объявило о пересмотре итогов народного конкурса в конкурсе на лучший гастробренд республики. Теперь в нём не один, а два победителя.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в полночь организаторы зафиксировали финальные результаты интернет-голосования гастрономического конкурса «Бренды Бурятии». Голосование проходило с 5 по 15 августа. Победителем с наибольшим числом голосов оказалось тарбагатайское сало. На втором месте – боргойская баранина.

Однако затем в министерстве сельского хозяйства усомнились в достоверности голосов, посчитав, что часть из них могла быть накручена ботами.

- Организаторы провели максимально возможную очистку от накрученных голосов. К сожалению, 100% верификацию реальности аккаунтов произвести невозможно. Поэтому была введена погрешность в 100 голосов. Таким образом, оба участника – боргойская баранина и тарбагатайское сало – набрали 3,2 тысячи лайков и считаются победителями. Второе место занимает чикойская черемуха (Кяхтинский район) - 1,9 тысяч голосов. Третье место у Посольского рыбного пирога (Кабанский район) - 1,8 тысяч голосов, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Бурятии.

Также в первую десятку финалистов вошли:

Захааминай Замбаа - 1,2 тысяч голосов;
Закаменская тушёная говядина - 1,2 тысяч голосов;
Закаменский бухлёр - 1,1 тысяча голосов;
Закаменский сыр «Хурууд» - 1,1 тысяча голосов;
Унэгэтэйские консервы, Заиграевский район - 0,7 тысяч голосов;
Чеснок Загана, Мухоршибирский район - 0,6 тысяч голосов;
Оёрское конопляное масло, Джидинский район - 0,6 тысяч голосов.

Интернет-голосование было первым этапом ежегодного конкурса «Бренды Бурятии». Вторым этапом станет театрализованная самопрезентация брендов, попавших в первую десятку голосования. Финал состоится на сцене фестиваля фермерской продукции «Своё», который пройдёт 6-7 сентября на площади Советов (0+). Члены жюри выберут самый-самый гастрономический бренд Бурятии.

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