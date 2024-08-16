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Улан-удэнка помогла вычислить водителя, который вывалил мусор на улице

Улан-удэнка помогла вычислить водителя, который вывалил мусор на улице
Общество,  Фото:предоставлено Бурпприроднадзором
Женщина запечатлела нарушителя на видео

Жительница Улан-Удэ заметила на улице Черемшинская за посёлком Восточный грузовик, который выгружал мусор прямо на землю. Нарушителя она сняла на видео, которое отправила в Бурприроднадзор.

По госномеру водителя грузовика быстро выявили. В итоге его оштрафовали на 40 тысяч рублей по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ. Также нарушителя обязали убрать за собой привезённые отходы. «Будем держать на контроле исполнение», - сообщили в Бурприроднадзоре.



- Призываем быть неравнодушными к загрязнению природы. Снимайте на видео тех, кто выбрасывает мусор с автомобиля, а также, кто моет авто в водных объектах или ездит на транспорте в озёрах и реках Бурятии. Видео позволяет доказать факт сброса и по закону ст. 8.2 КоАП РФ привлечь загрязнителей природы, - обратились в надзорном органе.

Можно отправлять не только видео, но и фотографии.

Материалы следует отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru. Телефон для связи 44-44-97.

Сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу-нарушителю до 15 тысяч рублей (юрлицу - до 50 тысяч), с грузовика - до 50 тысяч рублей (юрлицу - до 120 тысяч).

Если должностное или юрлицо совершат нарушение повторно, транспорт могут конфисковать.
мусор

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