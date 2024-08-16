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На предприятиях Улан-Удэ продолжает обновляться автопарк

На предприятиях Улан-Удэ продолжает обновляться автопарк
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Об этом рассказал мэр города

На городских предприятиях в столице Бурятии продолжает обновляться автопарк. Как рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, был приобретён новый транспорт.

- Мы продолжаем обновлять технику на наших предприятиях. Приобрели 3 новые машины «Газель Соболь» для МУП «Водоканал». Новый транспорт позволит быстро и оперативно объезжать районы, выявлять утечки и устранять их, а ещё заменили одну машину для лабораторных исследований, - отметил мэр.

Также Игорь Шутенков рассказал, что для комбината по благоустройству был куплен новый КАМАЗ с крано-манипуляторной установкой. Эта мощная и многофункциональная машина позволит перемещать и поднимать инструменты, оснастку и вспомогательное оборудование весом до 250 кг на высоту до 19 м, осуществлять монтаж и ремонт металлоконструкций.

- Всего за последние годы для наших предприятий мы приобрели 120 единиц спецтехники и оборудования, - добавил мэр.

администрацияУУ Улан-Удэ транспорт

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