На предприятиях Улан-Удэ продолжает обновляться автопарк

На городских предприятиях в столице Бурятии продолжает обновляться автопарк. Как рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, был приобретён новый транспорт.- Мы продолжаем обновлять технику на наших предприятиях. Приобрели 3 новые машины «Газель Соболь» для МУП «Водоканал». Новый транспорт позволит быстро и оперативно объезжать районы, выявлять утечки и устранять их, а ещё заменили одну машину для лабораторных исследований, - отметил мэр.Также Игорь Шутенков рассказал, что для комбината по благоустройству был куплен новый КАМАЗ с крано-манипуляторной установкой. Эта мощная и многофункциональная машина позволит перемещать и поднимать инструменты, оснастку и вспомогательное оборудование весом до 250 кг на высоту до 19 м, осуществлять монтаж и ремонт металлоконструкций.- Всего за последние годы для наших предприятий мы приобрели 120 единиц спецтехники и оборудования, - добавил мэр.