В Бурятии до 28 градусов тепла

Местами возможны кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 17 августа, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Утром туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 10-15, местами 3-8, днём 23-28, местами 17-22 градуса тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Днём возможна гроза с дождём. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью +12, +14, днём +24, +26 градусов.
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